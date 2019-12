Denn beim großen Gewinnspiel, welches aus Anlass des Abend-Shoppings von der GWG initiiert wurde, hatten sich Grevens Kaufleute sehr spendabel gezeigt und eine Vielzahl toller Preise zur Verfügung gestellt. Die Kunden dankten es ihnen mit einer starken Teilnahme am Gewinnspiel. Innerhalb kürzester Zeit wurden mehrere tausend Gewinn-Coupons in den beteiligten Geschäften abgegeben. So konnte GWG-Vorsitzender Johann-Christoph Ottenjann viele glückliche Gewinner zur Preisübergabe begrüßen.

Die Preise des jeweiligen Geschäftes übergaben dann die Inhaber persönlich. „Toll, dass sich so viele Grevener Kaufleute an diesem Gewinnspiel spontan beteiligt haben. Wir haben hier schon eine gute Truppe“, so Ottenjann, der sich zum Schluss auch noch einmal an unsere Zeitung wandte: „Dankeschön auch an die WN, die in Ihrer Beilage unser Gewinnspiel perfekt mit umgesetzt hat.“