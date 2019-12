Dreh- und Angelpunkt waren die Zwillinge. Victoria kann in die Vergangenheit blicken und Johann in die Zukunft schauen. Um ein schreckliches Unglück mit einer explodierenden Brücke und toten Kindern zu verhindern, muss Victoria herausfinden, wo sich die Brücke befindet.

Rückblenden in die Nazizeit mit Judenverfolgung und später den Einmarsch der „Tommis“ gehören zum Film und sind gekonnt eingebunden. Die 10- bis 14-jährigen Teilnehmer haben sich die Story ausgedacht, heißt es in einer Mitteilung der Stadtbücherei.

Die Rückblenden in die 40er Jahre waren Anlass für Gespräche in der Familien. Was denn damals wirklich passiert wäre, wurden die Eltern gefragt. Die meisten Szenen wurden in der Bibliothek oder vor einem Green Screen gedreht.

Die Szenen aus den 40er Jahren sind auf dem Museumshof Averkamp in Gimbte entstanden. Der Workshop wurde von Klaus Uhlenbrock geleitet. Er hat die Jugendlichen angeleitet, mit ihnen zusammen die Geschichte entwickelt, das Drehbuch geschrieben und aus vielen Szenen einen 43-minütigen Film erstellt. Ein sehr gelungener Schnitt und die Filmmusik machen Zeitenbrücke auch für Unbeteiligte zu einem sehenswerten Film, den man als DVD auch in der Stadtbibliothek ausleihen oder bei YouTube ansehen kann.

Im kommenden Jahr wird es zwei weitere Schreib- und Filmwerkstätten mit Klaus Uhlenbrock in der Stadtbibliothek geben. Im Frühjahr ist der Start am 3. März und im Herbst am 8. September. Es werden wieder circa zehn Termine stattfinden, immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr. Jeder Teilnehmer zahlt 25 Euro. Interessierte können sich jetzt anmelden: stadtbibliothek@stadt-greven.de, ✆ 02571 / 920 390.