Reckenfeld -

So mancher, der an dem hübschen Fachwerkhaus am Wibbeltweg vorbei geht, bleibt in der Winterzeit stehen und schaut auf das, was dort im Hintergrund leuchtet: Ein wunderschönes weißes Dorf, das dort vom 1. Advent bis Ende Februar im Garten des Ehepaares Maslanka aufgebaut ist.