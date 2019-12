Greven -

Normalerweise spielt sich der Alltag der Tagespflege in den Räumen an der Münsterstraße 56 ab. Doch mit rund 40 Tagespflege-Gästen und ihren Angehörigen waren größere Räume erforderlich. So fand die Adventsfeier in diesem Jahr erstmals im Saal des Gertrudenstifts statt.