„Mehr als nur ein Innehalten“

Der Organist auf der Empore greift also in die Tasten. Der Chor, der sich zwischen grüne Weihnachtstanne und goldenen Kerzenleuchter zwängt, stimmt sein erstes Lied an. Und der Küster schiebt den Sakristeivorhang zur Seite, damit sich auch die Messdiener mit Flambeau flotten Schrittes zu ihren Plätzen aufmachen können. „Reserviert“, prangt da auf einem Schild ganz vorne in den Kirchenbänken.

Zumindest an Heilig Abend um 17 Uhr ist das in St. Martinus keine schlechte Idee. Denn wo sonst allzu oft gähnende Leere herrscht, kehren in der Emsstadt wie anderswo am Fest der Feste viele Christen wenigstens für einen Tag in die Gotteshäuser zurück. „Wie ein U-Boot, das man sonst nie sieht und das auf einmal auftaucht“, klagen manche über dieses Phänomen. Über eine Bereicherung freuen sich dagegen die meisten Anderen.

Ungewohnten Platzmangel nimmt man da gerne in Kauf. Zumal alle Kirchenbesucher eint, was ihnen die Pastoralreferentin Andrea Antkowiak in dieser Familienmesse später mit auf den Weg geben wird: „Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen.“ Und suchen, das soll jeder auf seine Art.

Weihnachten 2019 in Grevens Kirchen 1/12 Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

Foto: Jannis Beckermann

In der evangelischen Christuskirche wenige Meter entfernt ist der Zugang spielerisch. Aus der Orgel ertönt „Stern über Bethlehem“, während Hirten mit Filzhüten, die samtgekleideten Sterndeuter und natürlich Maria und Josef mit Engeln im Schlepptau ihre Auftritte absolvieren. Das Krippenspiel verfolgen nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern ebenso stolze Mütter, Väter, Omas und Opas, die ihrem Nachwuchs gebannt an den Lippen hängen.

Die christliche Festbotschaft fasst derweil Pfarrer Jörn Witthinrich zusammen. Gott wolle die Menschen an Weihnachten aufwecken und zum Handeln ermutigen, so Witthinrich. „Er will uns aus unserer stillen Nacht holen, damit wir füreinander da sind.“ Dies gelte im Großen bei Krieg, Armut und Hunger genauso wie im Alltag bei Stress oder Einsamkeit. Es ist ein starkes Plädoyer für mehr Engagement, nicht nur von Christinnen und Christen.

Ohnehin: Aufstehen. Die Stimme erheben. Gesicht zeigen. Dazu ermutigt am späten Abend auch Klaus Lunemann , der Pfarrer der katholischen Martinusgemeinde, in seiner Weihnachtspredigt. Zur traditionellen Christmette haben sich die Reihen der alten Stadt- und Marktkirche mittlerweile zwar deutlich gelichtet. Dafür sitzen aber die Sätze, die Lunemann vom opulent geschmückten Ambo aus an seine Gemeinde richtet.

Weihnachten bedeute mehr als das Innenhalten vor der Krippe. „Es geht darum, handfest menschlich zu bleiben oder erneut zu werden“, sagt Lunemann unter anderem mit Blick auf Asylsuchende und zur Vertuschung von Missbrauch, die die Glaubwürdigkeit der Kirche zuletzt weiter erodieren ließ.

Er wirbt zudem für mehr Widerspruch bei öffentlich artikuliertem Rassismus. Fürs Lokale bleibt ein Wunsch: „Die neue Josefskirche mit Leben zu füllen und unser Zuhause neu schätzen zu lernen.“

Und dann dimmt am Ende natürlich das Licht zum Traditionslied. „Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht.“ Summen. Orgelklänge. Ruhe und Einkehr.

Als der Pfarrer samt Messdienern und Diakon um kurz vor Mitternacht wieder hinterm Sakristeivorhang verschwindet, leert sich die Kirche rasch von Gläubigen. Wiederkehr? Spätestens in einem Jahr.