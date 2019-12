Wildes Baden im launischen Fluss

Anfang Juli 1949 las man in der Tageszeitung: „Als der Beginn der letzten Woche die ersten warmen Sommertage brachte, begann es sich an und auf der Ems zu regen. Die Badekleidung wurde aus Laden und Schränken geholt … An den Ufern suchten leicht gekleidete Menschen Stunden der Entspannung nach den Anstrengungen des Alltags. An dieser Stelle sei aber auch einmal auf die Gefahren des sog. ‚wilden‘ Badens hingewiesen. Nicht umsonst wird die Ems ein launischer Fluss genannt, der jedes Jahr seine Opfer fordert, und dessen Tiefen und Untiefen durch ständige Flussbettverlagerungen wechseln. … Es ist verständlich, wenn mancher statt des lauten Treibens in der Badeanstalt lieber ein stilles Plätzchen an den vertrauten Ufern der Ems sucht.“

Im Grevener Emsbereich waren die Plätze am Emsufer wohl nicht so still, wie berichtet wird. Die Eintrittspreise des Freibades nach dem Krieg waren gemäßigt. Im Juni 1950 wurden sie in der Tageszeitung genannt: volksschulpflichtige Kinder hatten freien Eintritt, Erwachsene zahlten werktags 10, sonntags 20 Pfennige.

Ganz im Norden Grevens, am rechten Ufer der Ems, befindet sich in den Wentruper Bergen, von der Bevölkerung auch „Püppkesberge“ (hochdeutsch: Zwergenberge) genannt, in der Nähe des heutigen Hundeplatzes ein flacher Altarm der Ems, der in der Bevölkerung „Norwup“ genannt wird. Nur bei starkem Hochwasser bildet sich darin eine Wasserfläche. Ein plattdeutsch sprechender Grevener nennt diesen Ort „Nowurp“ und sieht darin die hochdeutschen Wörter „Nachwuchs“ und „Nachwurf“.

Darin sind sich alle Älteren einig: Nicht für das Baden im Sommer, sondern für das Schlittenfahren oder für das Schlindern und das Schlittschuhlaufen im Winter war der Geländebereich „Nowurp“ eine sehr gut geeignete und deshalb bei Kindern und Jugendlichen früher sehr beliebte Fläche.

Etwas weiter südlich lag im heutigen Wohngebiet „In den Bergen“ der Uferbereich „Witte Oewer“. Hier war die helle Uferböschung mehrere Meter hoch als steile Wand ausgeformt. Viele Ältere erinnern sich an diese große Emsauswaschung und an die vielen Löcher in der Uferwand, wo Uferschwalben ihren Nistplatz angelegt hatten. Franz Westrup (AGRICOLA) nannte sie „Erdschwalben“, andere Grevener nennen sie „Uferschwalben“ oder „Sand-Martin-Schwalben“.

Früher hat man, wenn jemand verstorben war, wohl gesagt: „Dän häbbt se nao’n Witten Öwer bracht“. Gemeint war damit der Friedhof an der Saerbecker Straße. Und trotzdem hat man auch am „Witte Oewer“ vom Frühjahr bis zum Herbst gerne gebadet, sowohl Kinder als auch Erwachsene.

Südlich davon, in Höhe der heutigen Friedhofserweiterung, lag ein Uferbereich, der im Volksmund „An der Päppel“ genannt wurde. Dieser Name geht offensichtlich darauf zurück, dass hier früher, wie in weiten Bereichen des Emsufers auch, viele Pappeln wuchsen. Dieser Uferbereich diente vor allem den Kindern vom „Hügel“ als Badestelle.

Es war aber nicht ohne eine ganz besondere „Gefahr“ möglich, dort ins Wasser zu gehen. Nutzer dieser Badestelle berichten, wenn man sich unachtsam ins Wasser der Ems begeben habe, habe man manchmal feststellen müssen, dass der Körper mit Farbe überzogen war. Die Färberei einer nahen Textilfirma leitete dann, wie es damals noch üblich war, ihr Abwasser in den Fluss ein.

Weiter südlich, schräg gegenüber von Ahlerts Dümmel, lag früher „Krögers Kämpken“. Im Sommer 1933 las man in der Zeitung „Die Nachrichten“: „Zum Baden sind zwei Stellen in der Ems freigegeben und durch Pfähle mit Strohwischen etc. kenntlich gemacht. Auf Krögers Kämpken darf nicht mehr gebadet werden. Es wird noch besonders darauf aufmerksam gemacht, daß jeder auf eigene Gefahr badet u. es bei der bestehenden Gefahr dringend empfohlen werden kann, zu mehreren und möglichst zusammen mit Schwimmern zu baden. Das Baden ist nur in Badehose bezw. Badeanzug gestattet. Die Badenden dürfen sich nicht auf dem oberen Emsufer herum treiben, sondern haben sich im Wasser bezw. unten an der Böschung aufzuhalten. Jedes wüste Lärmen ist verboten. Die Badezeiten sind auf 10 bis 13 Uhr und 14 bis 21 Uhr festgesetzt. Während dieser Zeit ist an den Badestellen durchweg ein Badewärter zur Stelle.“ Wo an der Ems lagen wohl diese beiden Badestellen?

An der Schützenstraße, schräg gegenüber der Einmündung des Meisenweges, führt ein Fußweg in Richtung Emsdeich, über den man, wendet man sich nach rechts, jenseits des Deiches eine Fläche an der Ems erreicht, die man „Middendorfs Kämpken“ nannte. Früher befand sich dort am Emsufer eine große ausgewaschene Sand-Fläche. Dieser Sandstrand diente nach dem Baden in der Ems den Kindern und den Erwachsenen als Liegewiese und als beliebte Spielfläche. Von hier aus sind immer mal mutige Kinder die Ems abwärts geschwommen und kamen so, ohne Eintritt zahlen zu müssen, ungehindert ins Grevener Freibad. Manche Kinder haben sich dabei als Schwimmhilfe einen aufgepumpten Fahrradschlauch um den Oberkörper gelegt.

Eine ebenfalls von Kindern und Erwachsenen des Grevener Südens genutzter Sandstrand, eine große Spiel-, Erholungs- und Badefläche, befand sich bei „Hellmanns Brücke“. Auch hier gab es Uferschwalben in großer Zahl, wie Ältere berichten.