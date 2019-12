Zurück – aber ohne Lametta

Die Technischen Betriebe Greven (TBG) machen darauf aufmerksam, dass die diesjährige Sammlung der Weihnachtsbäume am Samstag, 11. Januar, erfolgt. Die Sammlung wird von der Messdienerschaft der Gemeinde St. Martinus, der Messdienerschaft und Pfarrjugend St. Johannes Baptist und den Pfadfindern der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Josef und Sankt Franziskus durchgeführt.

In den gebildeten Entsorgungsbezirken werden die Jugendorganisationen ab 10 Uhr oder ab 11 Uhr die Weihnachtsbäume einsammeln und gleichzeitig um eine freiwillige Spende nachfragen. Die eingesammelten Gelder dienen einem guten Zweck und fließen in die Jugendarbeit der genannten Organisationen ein. „Es ist wünschenswert, wenn diese Weihnachtsbaumsammelaktion durch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung großzügige Unterstützung erfährt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Haushalte werden gebeten, nur Weihnachtsbäume zur Abholung bereitzulegen, die von jeglichem Weihnachtsschmuck befreit sind. In der Vergangenheit kam es vereinzelt vor, das bereitgelegte Tannenbäume versehentlich nicht eingesammelt wurden. Die TBG weisen darauf hin, dass nicht abgeholte Tannenbäume von den jeweiligen Besitzern entsorgt werden müssen. Die nicht abgeholten Tannenbäume und auch andere Weihnachtsbäume können am neuen Wertstoffhof der Technischen Betrieben Greven (TBG), Am Wasserwerk l, zu den bekannten Öffnungszeiten kostenfrei entsorgt werden. In den Außenbereichen der Stadt sowie in den Siedlungen entlang der Hüttruper Straße werden Weihnachtsbäume nicht entsorgt.

► Bezirk 1: Zuständig sind die Messdiener der St.-Martinus-Pfarrei, die das Stadtgebiet nördlich der Achse Rathaus-/Königstraße entsorgen. Dieser Bezirk wird begrenzt von den Bundesstraßen 219 und 481. Hinzu kommen die Haushalte im Bereich des Stadtgebietes südlich der Rathausstraße mit den Außengrenzen Alte Münsterstraße/Friedenstraße und der Westumgehung/B 219.

► Bezirk 2: Die Messdiener der St. Martinus-Pfarrei entsorgen die Weihnachtsbäume im Süden der Stadt, südlich der Königstraße bis zur Schifffahrt mit Ausnahme der Haushalte, die dem Bezirk 1 zugeordnet sind. Zum Bezirk 2 gehören außerdem die Haushalte der Siedlung Aldrup.

► Bezirk 3: Die Pfadfinder DPSG St. Josef kümmern sich um die Haushalte im Stadtgebiet Greven links der Ems und in der Siedlung Voskotten.

► Bezirk 4: Die Pfadfinder DPSG St. Franziskus sind zuständig für den Ortsteil Reckenfeld mit Ausnahme der Außenbereiche und der Gewerbe- und Industriegebiete.

► Bezirk 5: Die Entsorgung für den Ortsteil Gimbte stellen die Messdiener und die Pfarrjugend der St.-Johannes-Baptist-Pfarrei Gimbte, sicher.

► Bezirk 6: Entsorgung der Weihnachtsbäume im Ortsteil Schmedehausen wird durch die Messdiener der St. Martinus-Pfarrei erfolgen.