Der große, jährliche Bücher und Medienflohmarkt in der Stadtbibliothek Greven läuft noch bis zum 5. Februar.

Bis zum Jahresende hat das Bibliotheksteam die Regale durchforstet und über 4000 Medien aus dem Bestand genommen, um Platz für Neues zu schaffen. Jetzt nach Weihnachten wurde auch das Regal mit den Weihnachtsbüchern unter die Lupe genommen. Dabei sind die letzten Kassetten mit Weihnachtsgeschichten entdeckt worden. Diese landen jetzt auch im Flohmarkt.

„Einige Kassetten habe ich aufgehoben“, sagt Sigrid Högemann. „Die kommen in eine Box mit historischen Medien. Wer kennt denn noch Floppy Disks oder Computerdisketten, auch CD-ROMs gehören schon fast zu diesen Schätzchen. Mit den aufbewahrten Kassetten kann ich Kindern und Jugendlichen zeigen, wie ich früher Bandsalat mit dem Bleistift behoben haben.“

Im Flohmarkt der Bibliothek gibt es nicht nur alte Schätzchen zu entdecken. Viele ehemalige Bestseller können günstig erworben werden. Kinderbücher, Sachbücher, viele Romane und DVDs in großer Zahl werden verkauft.

Der Flohmarkt im Dachgeschoss der Bibliothek ist immer während der Öffnungszeiten der Bibliothek zu erreichen. Am Samstag von 10 bis 13 Uhr, Silvester und Neujahr ist geschlossen, am Donnerstag, 2. Januar, ist von 15 bis 19 Uhr, am Freitag, 3. Januar, von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr geöffnet.