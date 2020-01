Am 11. Januar kommt zum ersten Mal die neue VR-Brille zum Einsatz, die von der Fiege-Stiftung und der Kreissparkasse gesponsert wurde. Mit einer Virtual-Reality-Brille kann man in dreidimensionale Welten eintauchen. Alle, die zum ersten Mal so eine Brille aufsetzen, staunen, wie einen die Rund-Um-Sicht in den Bann zieht. Mit der Brille lassen sich Spiele spielen, Räume erkunden und Fantasywelten entdecken. „Wenn viele die neue Brille testen möchten, müssen wir die Zeit für den Einzelnen leider begrenzen“, muss Sigrid Högemann von der Stadtbibliothek einschränken.

Wie an allen anderen Make-IT-Tagen können Besucher auch die übrigen Tools ausprobieren. Auch Anfänger können zum Beispiel mit dem Programm Tinkercad Namensschilder oder andere Figuren kreieren, die später über den 3D-Drucker ausgedruckt werden. Mit Lego WeDo werden Fahrzeuge und Roboter gebaut und mit dem Tablet programmiert.

Besonders beliebt ist der Make-IT-Tag bei Familien, denn die einzelnen Stationen sprechen unterschiedliche Altersgruppen an. Die einfachen BeeBots sind kleine Bodenroboter für Kinder ab fünf Jahren, Thymios werden in den weiterführenden Schulen genutzt. Mit der App Green-Screen können sich Besucher mit Hilfe von einem grünen Tuch in ein beliebiges Szenario einfügen, fotografieren oder filmen. Kinder drehen Trickfilme mit der App Stop Motion. Am Make IT Tag gibt es für Kinder aller Altersgruppen viel zu entdecken.

Wer sich unter Ozobot, BlueBot, Thymio, Osmo und Dash nichts vorstellen kann, sollte in die Stadtbibliothek kommen, um zu probieren, zu bauen oder einfach nur zu staunen, was möglich ist. Teilnahme ohne Voranmeldung.