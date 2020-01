Eine schrankenlose Freiheit

Greven -

Es gibt Sachen, die dauern eben ein bisschen länger. Dafür gibt es viele Beispiele, in Greven wäre der Bau der Bahnunterführung so eines. Die wurde vor fast genau 25 Jahren fertig gestellt, hatte aber einen Vorlauf von mindestens noch ein mal so vielen. Dietmar Beinker, ehemals Mitarbeiter der Stadtverwaltung, kann sich noch gut daran erinnern.