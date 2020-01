Seit Oktober treffen sich die jungen Schauspieler regelmäßig zum Proben. Unter ihnen sind in diesem Jahr auch fünf neue Gesichter. Sie alle versprechen zahlreiche Lacher und viele lustige sowie überraschende Situationen.

Bei dem Theaterstück geht es um das Leben auf dem Hühnerhof, welches von drei Frauen dominiert wird – Männer sind dort tabu. Nur Knecht Anton lebt als einziges männliches Wesen auf dem Hof, allerdings verbringt dieser ohnehin die meiste Zeit im Hühnerstall.

Als dann ein Gewitter aufkommt, stranden zwei unbekannte Männer, die Nachbarin sowie Viehhändler Kuno und seine Tochter auf dem Hof. Da Übernachtungen von Männern hier aber nicht gestattet sind, überlegen die Gäste sich einen gewieften Plan. Die Gefühle der Frauen auf dem Hof bringen sie dabei gehörig durcheinander.

Ob am Ende alles gut wird und wie es um die Gefühle aller bestellt ist, verraten die Schauspieler bei der Premiere am 12. Januar. Der Eintritt für eine Aufführung kostet 6 Euro, der Erlös wird gespendet. Zu sehen ist die Komödie im Alten Gasthaus Lanvers in Emsdetten-Hembergen, wobei auf die gesperrte Hembergener Brücke zu achten ist.

Platzreservierungen für alle Vorstellungen sind erwünscht und werden von Familie Wermelt entgegengenommen unter ✆ 0178/9182521.

Die Termine des plattdeutschen Theaterstücks „Drei Weiber und ein Gockel“ im Alten Gasthaus Lanvers in Emsdetten-Hembergen:

► Sonntag, 12. Januar, um 14.30 Uhr (ausverkauft)

► Freitag, 17. Januar, um 19:30 Uhr

►►Samstag, 18. Januar, um 19:30 Uhr

►Sonntag, 19. Januar, um 14.30 Uhr

►Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr

►Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr (ausverkauft)