Archivgespräch: Grevener in der Schlacht von Waterloo

Greven -

Das Stadtarchiv Greven lädt am Mittwoch, 15. Januar, zum alljährlichen Archivgespräch in den Großen Sitzungssaal des Rathauses ein. Der historische Vortrag von Dr. Dirk Ziesing hat den Titel „Greven und die Schlacht bei Waterloo. Das Münsterländer Landwehr-Regiment in den Befreiungskriegen (1813 - 1815)“.