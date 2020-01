„Die älteste Teilnehmerin ist 90“, sagt Barbara Elverich . Die Kursleiterin schüttelt ihre blonden Locken und würde man im Gesicht nicht die ein und andere Falte entdecken, dann würde man ihr Geheimnis nicht glauben: Auch sie ist schon 75 Jahre alt. Aber wenn sie von der Gymnastiktruppe spricht, dann sagt sie „Meine Senioren.“

Jedenfalls ist Barbara Elverich definitiv am längsten in dieser Truppe. „Ich habe sie vor 40 Jahren gegründet“, sagt sie. Damals turnte man noch im Haus Raphael. Und nicht unter der Schirmherrschaft der Volkshochschule . Mittlerweile, sagt die Kursleiterin, habe sie schon die dritte Generation Senioren in der Gruppe.

Sie selbst ist immer Sportlerin gewesen. Als Langstreckenläuferin war sie in mehreren Disziplinen Deutsche Meisterin, sie hat an Europameisterschaften teilgenommen. Und in den 90er Jahren an einer Senioren-Weltmeisterschaft in Finnland. Damals kam sie bei 1500 und 5000 Metern auf einen vierten Platz.

Mittlerweile hat sie das Laufen aufgegeben und geht lieber Walken. „Im Alter“, sagt sie, „kann man das Hüpfen und Springen beim Laufen nicht mehr gut haben.“

Immer noch hat die ausgebildete Gymnastiklehrerin mehrere Gruppen, in der Marienschule und im Augustinianum. Manches ist ausgebucht, aber in der Jubiläumsgruppe könnte sie noch neue Mitglieder aufnehmen.

Wer Interesse hat, melde sich bei der Volkshochschule: ✆ 02572/960370.