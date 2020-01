Zur Person: Armin Blech

Armin Blech, Jahrgang 1962, gebürtiger Ochtruper und jahrelang Spieler bei den Handballern des SC Arminia, ist verheiratet und hat drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen. Der Leiter Einkauf eines Elektrogroßhandels in Nürnberg spielte in seiner aktiven Zeit nach einigen Aufstiegen mit Arminia Ochtrup in der Verbandsliga und wechselte danach zum SC Nordwalde, bei dem er als Spielertrainer in der Kreisliga begann. Mit dem SCN stieg Blech zwei Mal auf, zuletzt in der Saison 2001/2002 in die Landesliga. Dort brachen harten Zeiten für die Nordwalder Handballer an. Nach zehn Spielen stand die Blech-Sieben mit 5:15 Punkten im Tabellenkeller. Die Folge: Blech wurde am 3. Dezember 2002 entlassen. Sein Nachfolger war Herbert Nießing, unter dem er zuvor noch in Ochtrup selbst so erfolgreich gespielt hatte. -gs- Titel