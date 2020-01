Schmedehausen -

Am vergangenen Montag kam die Schützenbruderschaft St. Reinhildis Schmedehausen-Hüttrup traditionell am Dreikönigsfest zu ihrer Generalversammlung zusammen. Der erste Brudermeister, Eugen Reismann, konnte hierzu 60 Mitglieder im „Landhaus am Franz-Felix-See“ begrüßen.