Der Heimatverein nimmt es zum Anlass für ein kleines Leserquiz. Die Gewinner erhalten Publikationen über die Grevener Geschichte. Nun zu den Fragen: Wann ist das Foto entstanden? A = um 1964, B = um 1969 oder C = um 1974. Wie hieß die rechts im Bild erkennbare Straße zum Zeitpunkt der Entstehung des Bildes? A = Rathausstraße, B = Voßstraße oder C = Bahnhofstraße.

Der Heimatverein freut sich nicht nur über die richtigen Antworten, sondern auch über Geschichten und Erlebnisse von Lesern über die Zeit, in der dieses Foto entstanden ist. Zu gewinnen gibt es folgende Bücher bzw. Publikationen: 1. Preis: Volker Innemann: Die Püntenschiffahrt auf der Oberems, 2. Preis: Gabriele Böhm: Burg Schöneflieth – Geschichte der ehemaligen Burganlage, 3. Preis: Hans-Jörg Siepert: Abfahrt anno 1856 – 150 Jahre Eisenbahngeschichte der Bahnstrecke Münster-Greven-Rheine 4. bis 8. Preis: Jeweils eine Ausgabe des Grevener Boten.

Antworten bitte per Email direkt an den Heimatverein: info@heimatverein-greven.de. Oder zu den Öffnungszeiten im Heimathaus Alte Post an der Alten Münsterstraße abgeben: Samstags und mittwochs, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Die Gewinner des Rätsels werden vom Heimatverein benachrichtigt.