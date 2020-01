Greven -

Damit die Motor-, Segel- und Ultraleichtflieger der Luftfahrtvereinigung Greven am FMO in der kommenden Flugsaison wieder sicher starten und landen können, sanierten seit November viele Vereinsmitglieder – wie schon in 2017 und 2018 – die Südbahn, die nördliche der beiden Graspisten.