Kampf der Roboter

Interessierte können sich jetzt anmelden und an einem Roboter tüfteln. Wie beim klassischen Sumo–Ringen geht es bei der dritten Auflage der Lego Mindstorms Sumo-Wrestling-Meisterschaft am Samstag nach Ostern , 18. April, in der Stadtbibliothek darum, den Gegner möglichst schnell aus einem einen Meter großen Kreis zu drängen, der von einer schwarzen Markierung begrenzt wird. Diesmal wird in zwei Klassen gestartet: eine Klasse für Besitzer eines Mindstorms Ev3 und eine offenen Klasse für Besitzer eines Mindstorms EV 3 oder NXT. Wer keine Zeit hat, bis zur Meisterschaft einen eigenen Roboter zu entwickeln, kann fertige Vorlage benutzen. In der Woche nach Ostern und an den Make IT-Tagen gibt es Gelegenheit, in offenen Workshops die Roboter zu testen. Dann steht auch die Wettkampffläche zur Verfügung. Die Grevener Meisterschaft wird ehrenamtlich organisiert von Michael Benson und dem Stadtmeister 2019 Jonas Häder, der die Workshops betreut und auch an den Make IT-Tagen anwesend ist, in Kooperation mit der Stadtbibliothek. Alle Informationen zu den Regeln, den Terminen, Beispielvideos und Anleitungen sind zu finden unter www.sumowrestl3R.de.