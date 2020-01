Inspirieren und informieren

Greven -

Die großen Drehtüren des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) standen gestern fast nicht still. Sie spülten wohl so viele Besucher der Messe „Reise & Freizeit) in das Gebäude wie nie zuvor. FMO-Pressesprecher Andrés Heinemann sprach von einem Besucherrekord. Mehr als 20 000 Besucher, schätzt er, informierten sich am Samstag und Sonntag auf der zehnten Ausgabe der Messe über Reisetrends und Ziele.