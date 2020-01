„Zwischen den Stühlen“

gREVEN -

Erich Käster, vielen als der Autor von „Emil und die Detektive“ oder dem „Fliegenden Klassenzimmer“ bekannt, war einer der großen Moralisten des 20. Jahrhunderts. Bernd Vogt, ehemaliger Schulleiter und leidenschaftlicher Lyrikliebhaber, sowie Patrik Gremme, Apotheker in Dülmen mit Leidenschaft für Musik, holten den Humoristen, Satiriker, Zeitkritiker am Sonntag auf die kleine Bühne in der Stadtbibliothek.