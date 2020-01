„Jeden Tag über den Brexit geredet“

Ralf Drüge ist überzeugter Münsterländer und Europäer. Seine Frau Patricia ist Britin und kommt aus Fleetwood. „Da, wo Fisherman‘s Friend gemacht wird“, sagt der Geschäftsführer von (unter anderem CibX Health im Airportpark. Für ihn ist der Abschied der Briten aus der europäischen Union ein Dauerthema: „Da wird jeden Tag darüber geredet.“

Zumal seine Frau leidenschaftliche Engländerin sei. Sie sei am Anfang immer eine Brexit-Befürworterin gewesen. Das Vereinte Königreich, so meinte sie, müsse wieder zu alter Größe zurückfinden. „Die Menschen realisieren nicht die wirtschaftlichen Aspekte der Trennung“, sagt Drüge, „und als Ehemann hat man eh keine Chance.“

Union Jack im Büro

In seinem Büro im Airportpark hängt ein Plakat mit dem Union Jack. Regelmäßig besucht man die Verwandtschaft in England. „Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern“, sagt Drüge. Sein ältester Sohn hat in England studiert – was ihm auch in Zukunft keine Probleme machen sollte: Die drei Drüge-Kinder sind Doppelstaatler. Sie haben sowohl den deutschen wie den britischen Pass. Und, was viele wohl gar nicht realisieren, damit haben sie die mächtigsten Pässe der Welt in der Hand. Mit dem deutschen Reisepass kann man derzeit in 189 Länder ohne Visum reisen, mit dem britischen in 184. Zum Vergleich: Syrer dürfen nur in 29 Länder ohne Visum reisen.

Kinder sind Doppelstaatler

„Bei den Kindern haben wir das schon bei der Geburt so eingestielt“, sagt Drüge, der geschäftlich viel mit den USA und Großbritannien zu tun hat. Seine Frau allerdings hat erst unlängst den deutschen Pass beantragt. Mit den dafür üblichen Sprachprüfungen und Wissenstests. „Sehr ungern“, sagt ihr Mann, „hat sie das gemacht.“

Für Drüge ist klar, dass der Brexit bei vielen Firmen für Probleme Sorgen wird. „Diejenigen, mit denen wir Handel treiben, schreiben uns: ‚Don‘t worry, wir sind Europäer.“ In den heutigen Zeiten könne man eine Insel nicht isoliert betrachten. Der Kaufmann, der unter anderem mit Hightech-Geräten weltweit handelt, geht erst mal davon aus, dass sich im ersten Jahr nichts ändern dürfte. Wenn es bis dahin keinen Freihandelsvertrag gebe, werde Großbritannien zum „Drittland mit Zollanwendung“. Das dürfte Lieferungen über den Kanal verteuern und umständlicher machen. Für Spediteure werde das zum Drama. Drüge: „Die Frachtzeiten werden länger, das kostet Geld.“