Corona-Alarm am FMO: 50-Jährige aus China kommt auf Isolierstation

First-Responder-Einsatz in einer Lufthansa-Maschine

Greven -

Von Günter Benning

Corona-Alarm am Flughafen Münster/Osnabrück: Eine 50-jährige Chinesin wurde am Sonntag aus einer Lufthansa-Maschine geholt. Am Nachmittag beruhigt der Kreis. Die Frau aus Peking befindet sich noch auf der Isolierstation.