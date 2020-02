Greven -

Am vergangenen Sonntag machten 75 Kinder das Kinderbewegungsabzeichen, kurz KIBAZ. Wie in jedem Jahr hatten die DJK Blau-Weiß Greven und das Kinderland Wilhelm-Busch-Straße in Zusammenarbeit mit den Kitas St. Josef und St. Raphael dazu alle Grevener Kindergartenkinder eingeladen.