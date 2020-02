Bewegung, Bildung und Beratung

Das Familienzentrum Reckenfeld hat sein Programm für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Es gibt Neues und Bewährtes.

Los geht es am Freitag, 20. März, mit einer Führung im LWL-Naturkundemuseum in Münster. Unter Anleitung einer Pädagogin begeben sich Kinder ab vier Jahren als Detektive auf Dinosaurier-Entdeckungsreise. Die Kosten pro Familie betragen 3 Euro. Anmeldungen sind in den Kitas möglich.

Am 23. April von 15 bis 16.30 Uhr gibt es einen Elternnachmittag des Caritas-Verbands zum Thema: „Wege aus der Brüllfalle“ mit Frau Malinka. Es geht in erster Linie um Taktiken, Streitereien schnell und leise, eben ohne „Brüllerei“, beizulegen. Ort der kostenlosen Veranstaltung ist die KiTa „Unter dem Regenbogen“. Es wird um Anmeldung gebeten.

Zudem finden wiederkehrende Aktionen, Bildungs- und Beratungsangebote in den Räumen der Kindergärten statt.

So können Eltern zum Beispiel die offene Sprechstunde zu Erziehungsfragen besuchen, bei der Frau Malinka von der Caritas beratend zur Seite steht. Die Termine sind 14-tägig im Wechsel vor- und nachmittags im Wechsel in den beiden Einrichtungen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, jedoch sinnvoll, da die Termine ansonsten vergeben sein könnten.

Die Tastenakademie Greven bietet „musikalische Früherziehung“ in der Kita „Unter dem Regenbogen“ immer montags von 14.30 bis 15.30 Uhr an. Hierzu können Eltern ihre bier- bis sechsjährigen Kinder anmelden. Die monatliche Gebühr beträgt 25 Euro.

In der Kita „Villa Kunterbunt“ wird „musikalische Früherziehung“ immer donnerstags ab 14 Uhr durch Evelin Stekla von „flymusic“ angeboten. Das Angebot richtet sich an Kinder ab zwei Jahren und kostet einmalig 15 Euro für Material sowie 15 Euro pro Monat.

Michaela Diers bietet in der Kita „Unter dem Regenbogen“ den Kurs „Frühenglisch im Kindergarten“ an. Der Kurs richtet sich an alle Kinder ab drei Jahren. und findet immer donnerstags ab 14.30 Uhr statt.

Auch die beliebte Kindertanzgruppe findet im Wechsel in beiden Einrichtungen statt – aktuell in der Kita „Unter dem Regenbogen“, ab dem 21. April in der KiTa „Villa Kunterbunt“.

Das Café Knirps bietet montags von 9 bis 10.30 Uhr im Gemeindehaus am Moorweg unter Begleitung der Hebamme Daniela Schneider einen Treffpunkt für Familien mit Kindern ab der Geburt. Neu ist das „Café Knirps für Frühgeborene“, dieses findet immer freitags von 10.30 bis 12 Uhr ebenfalls im Gemeindezentrum statt. Kinderkrankenschwester und Sozialarbeiterin Bianca Friedenberg berät Familien mit Frühgeborenen.

Wer sich gerne handarbeitlich betätigt und dabei gerne in Gesellschaft ist, kann sich der „Interkulturellen Nähgruppe für Jedermann“ anschließen, diese findet immer dienstags in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr im Gemeindezentrum am Moorweg statt.

Das Familienzentrum steht Interessierten auch gerne für Fragen zur externen Kinderbetreuung sowie Freizeitangeboten in der näheren Umgebung oder auch familienunterstützenden Projekten und Anbietern, wie etwa „wellcome“, Lebenshilfe, EFL und mehr beratend zur Seite.

Das Halbjahresprogramm ist über die Kindergärten verteilt worden, aber auch an einigen offiziellen Stellen zu finden (zum Beispiel Sparkasse, Apotheken, Kinderarzt). Bei Interesse und Fragen zu dem Flyer und den einzelnen Angeboten können sich Familien gerne in den Kitas informieren:

Kita „Unter dem Regenbogen“; 02575/610; Kita „Villa Kunterbunt“, 02575/ 95 51 63.