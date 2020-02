Aufgrund einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes bleiben am Montag alle Grevener Schulen geschlossen. An den Grund- und den weiterführenden Schulen findet kein Unterricht statt. Darauf haben sich nach Auskunft von Mario Huslage von der Stadtverwaltung die Stadt und die betroffenen Schulen verständigt. „Safety first“, sagt Huslage zu der Entscheidung. Der Deutsche Wetterdienst warnt für ganz Nordrhein-Westfalen vor schweren Sturm- und Orkanböen in der Nacht von Sonntag auf Montag, die auch den ganzen Montag noch anhalten sollen. Das Landesschulministerium legte am Freitag in einer Eil-Mail die Entscheidung über den Umgang mit dem Unwetter in die Hände der Schulen. Auch die Eltern könnten selbst entscheiden, ob der Schulweg für die Kinder zumutbar sei. Eine Entscheidung, die die Stadt Greven und die Schulleiter den Eltern nun abgenommen haben.