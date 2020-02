Greven -

Von Peter Beckmann

Die Firma Buller, bekannt für ihre Riesen-Krane, hat ihr Betriebsgelände am Eggenkamp an die Tauber-Gruppe verkauft. Die verlegt ihren Firmensitz von Münster in die Emsstadt. Tauber ist einer der größten Anbieter für Kampfmittelräumung. Buller verlegt den Hauptsitz nach Gelsenkirchen, bleibt aber am Standort mit einigen Kränen vertreten.