„Marcus mit c“ heizt der Menge ein

Gegen 20.30 Uhr am Samstagabend war es endlich so weit: Unter großem Applaus und noch mehr karnevalistischer Faschingsfreude konnten die Männer und Frauen des Ka-Ki-V im Landgasthaus Rickermann einmarschieren – Sitzungspräsidentin Andrea Lehmkuhl und Präsident Dirk Wenselowski begrüßten auf der Bühne erstmals das neue Prinzenpaar. Langes Stillschweigen über Personen legte sich in diesem Moment: Marcus und Friderike Krüssel sprachen ihre ersten Worte an das feierlustige Volk.

Dem Versprechen „Wir wollen die Nacht zum Tag machen“ blieben die beiden treu: „Marcus mit C“ – wie er von seinem Feiervolk gepriesen wurde – passte doch ziemlich gut in den Anzug: „Das ist alles für mich sehr kurzfristig.“ Frau Friderike – waschechte Reckenfelderin – war doch sehr stolz auf ihren Mann. Seit zwei Jahren sind beide im Elferrat, Marcus sprach vom „absoluten Highlight“ in seiner Karnevalskarriere.

Ungezählt bleiben die „Helau“-Rufe an diesem Abend: Ein buntes Programm mit Sketchen der Kfd-Frauen, der Prinzenproklamation und der Aftershowparty zum Ausklang ließen beim Publikum im ausverkauften Saal keine karnevalistischen Wünsche offen.

Sitzungspräsidentin Andrea Lehmkuhl und Gesellschaftsprädient Dirk Wenselowski feierten mit dem Prinzenpaar Friderike und Marcus Krüssel

In diesem Jahr auch dabei: die Kfd-Frauen. Sie hatten tief in der Pyjama-Kiste gekramt. Verkleidet als Clara und Paul und zeigten sie humorvoll, wie ein älteres Paar den 45. Jahrestag im „gleichen Hotel wie immer feierte.“ Nachdem Paul mit seinen Versuchen nach ein wenig Zärtlichkeit keinen Erfolg erzielte, musste er Ex-Schulkamerad Carl um drei Uhr in der Früh wachklingeln: „Was war das nur für ein Song – damals in der Hochzeitsnacht?“ Die Antwort wurde feucht-fröhlich vom Publikum inszeniert: „Ich seh den Sternenhimmel.“ Wer auf den Geschmack nach karnevalistischer Bühnenpräsenz gekommen ist, sollte sich schon einmal den 14. Februar vormerken: Dann lädt die Kfd zur alljährlichen großen Frauensitzung ein.

Die Recki-Tecki-Girls, die Ka-Ki-Funken und zahlreiche Büttenredner komplettierten das Programm.

Den Sinn für den allseits guten Zweck haben die Karnevalisten auch in diesem Jahr nicht vergessen: 1200 Euro seien im vergangenen Jahr an das Haus Hannah in Emsdetten gegangen, 2020 sammelten die Narren für das Wunschmobil des Malteser-Hilfsdienstes. Diese erfüllen schwer kranken Kindern einen Wunsch, wie zum Beispiel eine Fahrt an die Nordsee.

Ein bunter Abend ging zu Ende. Reckenfeld als Karnevalshochburg des Münsterlandes – am Samstagabend war das so.