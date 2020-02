Wer sein Kind für das kommende Schuljahr im Jahrgang 5 der Anne-Frank-Realschule in Greven anmelden möchte, hat in der Zeit von Montag, 17. Februar, bis Donnerstag, 20. Februar, Gelegenheit dazu. Das Anmeldeverfahren findet Montag bis Donnerstag von 10 bis 12.30 Uhr, am Montag zudem von 14.30 bis 19 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag zusätzlich von 14.30 bis 18 Uhr statt.

Auf der Schulhomepage (www.afr-greven.de) können vorab sowohl die Termine für die Anmeldung vereinbart werden, als auch das benötigte Anmeldeformular heruntergeladen und ausgefüllt werden. Dort finden Interessierte auch Informationen zur Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung.

Das letzte Zeugnis aus der Grundschule sowie den Anmeldeschein, eine Geburts- oder Abstammungsurkunde sowie ein Passfoto und, falls es bereits auf der Homepage vorgenommen wurde, das ausgefüllte Anmeldeformular, müssen mitgebracht werden. Eltern und ihre Kinder sind herzlich willkommen.