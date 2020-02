Wer in den Elferrat der Re-Ka-Ge aufgenommen werden möchte, hat es nicht leicht. Vor allem kommt man da ganz schön ins Schwitzen. Nicht nur, weil man eine knifflige Aufgabe lösen muss, sondern auch, weil man bei der Lösung der Aufgabe vorher ordentlich in eine „Plastikpellerine“ gepackt wird. „Damit „kein Blut“, auf Eure Kleidung spritzt“ witzelt Guido Berginski als „Elferratsboss“.

Die Anwärter Heiner Grigowski und Matthias Poppe müssen aus Legosteinen den Elferratswagen der Re-Ka-Ge nachbauen. In ihrer Konzentration werden sie ständig gestört, weil sie Fragen zum Verein beantworten müssen. Nicht immer klappt das und so muss das Gehirn zwischendurch öfters „geölt“ werden.

Am Ende ist die Aufgabe gelöst, und die beiden Neuen dürfen endlich den Elferratsfrack anziehen. Jetzt freuen sie sich darauf, am 22. Februar bei der Prinzenproklamation oben auf der Bühne in der Elferratstruppe zu sitzen und auf dem Elferratswagen mitfahren zu dürfen.