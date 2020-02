Leicht zu übersehen, aber unersetzbar

Es ist klein, rund und hat ein Loch in der Mitte. Die meisten Menschen treten achtlos drauf – außer vielleicht Vermesser.Zwei Millionen solche Punkte liegen im Pflaster, an Mauern, mitten auf der Straße – allein im Kreis Steinfurt.

Die Vermessung der Welt – sie braucht Vermessungspunkte. Sie sind, sagt Henning Meyer , Leiter des Vermessungs- und Katasteramtes des Kreises Steinfurt, „überall da, wo sie gebraucht werden.“

Vermessungspunkte werden entweder als Ausgangs- oder Zielpunkt einer Vermessung gebraucht. „Sie sind“, so Meyer, „die Voraussetzung dafür, dass Vermessungen mit der nötigen Genauigkeit durchgeführt werden können“.

Ein Punkt führt immer zu einem anderem Punkt. Kleine Kniffelaufgabe für den nächsten Kindergeburtstag: Von einem Punkt aus den nächste finden.

Die Punkte sind alle so angelegt worden, dass Sichtkontakt zu den Vermessungspunkten in der Nähe besteht, die Messungen bauen schließlich aufeinander auf. Und folgt man dieser Spur bis zum Ende, landet man bei einem Grenzpunkt.

Laut Meyer haben Vermessungen letztendlich das Ziel, Grenzen aufzumessen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Punkte nicht bewegt oder beschädigt werden, denn die Wiederherstellung ist aufwendig und teuer.

„Sind Vermessungspunkte oder Grenzsteine durch Bauarbeiten gefährdet, muss das zuständige Katasteramt mindestens vier Wochen vor Beginn der Arbeiten informiert werden“, sagt er.

Dass die Punkte nicht bewegt oder verändert werden, ist bei einigen Vermessungspunkten noch wichtiger als bei anderen, zum Beispiel bei den Höhenfestpunkten.

Diese speziellen Punkte dienen extra der Höhenmessung und sind an besonders stabilen Markierungen angebracht, beispielsweise an Kirchen oder gewachsenem Fels.

Ihr Anspruch an die Genauigkeit der Messung liegt bei einem Millimeter und ist damit fünfmal höher als für normale Vermessungspunkte. Deswegen ist ihre Unveränderlichkeit so wichtig.

So muss auch der Boden regelmäßig auf Veränderungen, wie Absenkungen, untersucht werden. Aber auch die normalen Vermessungspunkte müssen oft gewartet werden, einige befinden sich in der Mitte von Straßen und leiden so unter dem Druck der Räder.

Aber auch die Natur selbst gefährdet die Genauigkeit der Vermessungspunkte. Sie sind Regen, Hagel und Sturm ausgesetzt und da sie so klein sind, kann auch schnell mal Gras über die Sache wachsen. „Deshalb“, so Meyer, „werden im ländlichen Raum auch größere und deutlichere Markierungen genutzt , zum Beispiel an Felsen.“

Ihren Ursprung haben die Vermessungspunkte in der Einführung der Grundsteuer 1861 in den damals noch preußischen Gebieten Westfalen und der Rheinprovinz. Für deren Erhebung musste ein landesweit einheitliches Kataster mit Vermessung aller Grundstücke aufgestellt werden. So wurden die ersten Messungen durchgeführt.

Die Art der Messung hat sich über die Jahrhunderte hinweg jedoch verändert. Mittlerweile kann auf GPS-Systeme und Lasermessungen zurückgegriffen werden. Die Bedeutung der Vermessungspunkte ist laut Meyer geschrumpft. Das bedeutet aber nicht, dass man ganz ohne Vermessungspunkte auskommen würde. Im Gegenteil.

„Die Vermessungspunkte sind ein wichtiger Anhaltspunkt, wenn es darum geht die durch technischen Neuerungen aufgefallen Ungenauigkeiten der ‚alten‘ Messungen zu erklären“, sagt der Experte vom Kreis Steinfurt.

So kann man die alten und neuen Daten vergleichen und daraus Rückschlüsse ziehen. Außerdem können sich Vermesser auch noch nicht hundertprozentig auf die neuen Systeme verlassen.

Das elektronische GPS schwächelt, wenn sich der Himmel zuzieht. Den alten Vermessungspunkten ist das Wetter völlig egal.