Thielke rockt die Postabteilung

Ganz zum Ende der bunten „fünften Jahreszeit“ ist es so weit: Arbeitgeber sollten in Deckung gehen. Mal wird schärfer geschossen, ein anderes Mal mit einer milden Prise – aber immer, und das ist ganz wichtig, mit Humor.

Beim gewerkschaftlichen Aschermittwoch bekommen sie alle ihr Fett weg. Ganz nach dem Motto: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Zur 23. Auflage dieser Traditions-Veranstaltung konnte die Verdi-Postbetriebsgruppe Hans-Herrmann Thielke , bekannt als „Schalterbeamter der Post aus mittlerem, nichttechnischen Dienst“ aus Funk und Fernsehen, und etwa 150 Gäste in einem voll besetzten Saal im Deutschen Haus in Reckenfeld begrüßen.

Humor, Ironie und eine ordentliche Portion Sarkasmus – die dreistündige Veranstaltung punktete mit diesem Mix. „Wertschätzend“, „Bester bleiben“, „Vertragsverlängerung“ oder „einziger Bewerber“ – auf den Pappschildern im Sketch über Tarifverhandlungen, vorgeführt aus den eigenen Reihen, prangen die Schlagworte, die den Postmitarbeitern durch den Kopf gehen. Bei „Ich will wieder auf die Straße“ nach der Melodie des Klassikers von den Ärzten stimmten alle im Takt mit ein: Während der eine sich über eine 30-Stunden-Woche beschwert, bekommen andere nicht genug von der Arbeit. Natürlich alles Ironie.

Realitätsfern seien die Sketche über Dialoge mit den Chefs „leider“ nicht, hört man immer wieder aus dem Publikum. Dieses kommt spätestens mit dem Thielke-Auftritt voll auf seine Kosten, manch einer kann sich vor Lachen kaum halten: „Das stimmt alles.“ Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht.

Abhilfe könne das Humorseminar bei der Post bieten: „Hauptsache lächeln. Direkt, wenn der Kunde an den Schalter kommt, muss das Dauergrinsen perfekt sein.“ Und weiter: „Das ist auch ganz einfach: Bei der Post wird Humor sowieso groß geschrieben.“ Oder etwa sein Buch „Wir haben Sie leider nicht angetroffen“ mit den „besten Tipps, die Post zu überleben“. Mit seiner Ankündigung „ein bisschen lustig zu sein“ traf der stolze Norddeutsche genau den richtigen Ton bei den „mittelglücklichen NRW-lern.“ Natürlich fehlte der Dank an die Organisatoren nicht: „Ihr habt mich sehr gut aufgenommen. Damit konnte ich mich schonmal an das betreute Wohnen gewöhnen.“