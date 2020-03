Markus Holtmann weiter Vorsitzender

Zudem standen Neuwahlen an. Der erste Vorsitzende Markus Holtmann wurde einstimmig wiedergewählt, ebenso der erste Schriftführer Tim Venschott , der zweite Kassierer Jonas Venschott und Ulrich Deipenbrock als Beisitzer. Neu im Vorstand ist Michael Wild, der Norbert Middler als Beisitzer ablöst. Im militärischen Vorstand scheidet Matthias Greulich als Feldwebel aus, sein Amt übernimmt in Zukunft Stephan Elverich. Der restliche militärische Vorstand um Oberst Benedikt Vrede, Hauptmann Alfons Tinkloh und Adjudant Niklas Westhoff wurde einstimmig wiedergewählt.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Osterfeuer geben: am 12. April auf dem Hof Austmann (Ferienpark Westheide). Zur Westeroder Nacht am 26. Juni werden noch Details bekannt gegeben.