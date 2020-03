22-Jähriger in Quarantäne

Erster Infizierter in Greven / Schulen stoppen Großveranstaltungen

Greven -

Ein 22-jähriger Grevener hat sich bei einem Urlaub in der italienischen Lombardei mit dem Coronavirus angesteckt. Er sei am Sonntag „mit leichten Symptomen“ zurückgekehrt, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Steinfurt.