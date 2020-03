Alles gegen Donner und Blitz

Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen“ – von dieser Binsenweisheit hält Ralf Löbel wenig, aber er kann sie trotzdem erklären: „In der Regel sind Buchen als Wäldchen angepflanzt, während Eichen oft als Einzelbäume mitten auf einer Wiese stehen und damit öfter von einem Blitz getroffen werden – trotzdem sind Bäume bei Gewitter generell keine gute Idee.“

Der Blitzschutz-Experte kennt sich nicht nur mit der Technik rund um die Blitze gut aus, sondern auch mit der historischen Entwicklung des Blitzschutzes: „Schon die Sumerer kannten Blitzschutz und generell ist der Blitzschutz eine der ältesten Brandschutz-Vorbeugungen, die es gibt.“

Die Bücher in seinem Bücherschrank reichen bis zu „Sicherheit wider die Donnerstralen“ von 1774 zurück.

Die Leidenschaft für die Blitzschutztechnik ist dem gebürtig aus Kaiserau stammenden Ralf Löbel quasi in die Wiege gelegt worden: „Mein Vater hatte in Dortmund ein auf Blitzschutz spezialisiertes Unternehmen.“

Ralf Löbel selbst absolvierte erst eine Ausbildung zum Betriebselektriker, denn „Blitzschutztechniker ist kein Ausbildungsberuf, sondern ein sogenannter Anlernberuf, der von Dachdeckern, Klempnern und Elektrikern ausgeübt werden darf.“

1980 spezialisierte auch er sich im Bereich Blitzschutz in einem großen Münsteraner Unternehmen. Die Meisterprüfung als Elektromeister folgte 1983 und nach zehn Jahren als Meister sprang der Funke quasi über – um im Bild zu bleiben – und der Weg in die Selbstständigkeit war 1993 der nächste logische Schritt.

Über Nordwalde, Altenberge fand er 2003 im damals neuen Gewerbegebiet an der Mergenthaler Straße die idealen Voraussetzungen für sein Unternehmen. „Auch wenn die Stadt Greven erst von meinem Bürogebäude in verkleideter Container-Bauweise überzeugt werden musste“, erinnert er sich schmunzelnd.

Die Idee dazu kam ihm während eines Auftrags auf den Azoren. Seine Kunden sitzen sonst allerdings eher in Deutschland. „Institutionelle Organisationen wie beispielsweise Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Stadtwerke, Behörden, Städte, Kraftwerke sind unsere Hauptkundschaft“, zählt der Unternehmer auf.

Mit seinen acht Mitarbeitern war Ralf Löbel über Jahre ein sehr erfolgreicher reiner Montage-Betrieb für Blitzschutz-Systeme. Dabei werden Blitzschutzklassen mit unterschiedlichen Schutzgraden unterschieden, die je nach der Nutzungsart des Gebäudes festgelegt werden bzw. was das Brandschutzgutachten in der Baugenehmigung vorsieht.

Zum Teil bearbeitete Ralf Löbel mit seinem Team bis zu 150 Baustellen gleichzeitig: „Blitzschutz macht nur zwei bis drei Prozent der Baukosten aus“, erklärt der Unternehmer, „das ist zwar positiv, wenn es mal um Forderungsausfälle geht, führt aber im Gegenzug zu einer hohen Arbeitsbelastung.“

Doch die Quittung dafür bekam der heute 60-Jährige in Form eines schweren Unfalls vor 14 Jahren. Der brachte ihn zwar zum Nachdenken, aber trotzdem verfiel der Unternehmer wieder in den alten Trott – bis ihn sein Arzt eines Tages ganz nüchtern, in absehbarer Zeit, vor die Wahl Herzinfarkt oder Schlaganfall stellte. „Da habe ich Bilanz gezogen und mich entschlossen, mein Aufgabengebiet zu verkleinern.

2013 reduzierte er sein Team auf zwei Mitarbeiter und arbeitet jetzt schwerpunktmäßig als Gutachter, Sachverständiger und Planer. „Die Bestandskunden werden selbstverständlich weiter betreut und einen Großteil meiner vorherigen Mitarbeiter habe ich an andere Spezialfirmen vermitteln können.“ Diese Tätigkeiten erfordern zwar dauernde Weiterbildung und eine alle fünf Jahre neu erforderliche VDS - Zertifizierung, aber sie lassen sich für den vierfachen Vater und mittlerweile zweifachen Opa zeitlich besser koordinieren.

Auch bei seinem Hobby beschäftigt sich der Unternehmer mit dem Blitz, allerdings mit dem auf seiner Foto-Kamera. Der passionierte Fotograf nutzt Reisen, an die ihn sein Beruf führt, gerne als eindrucksvolle Fotomotive.