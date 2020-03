Corona lässt grüßen. Diverse Veranstaltungen auch außerhalb der städtischen Verantwortung oder Räumlichkeiten wurden abgesagt. Im Einzelnen:

Nach Rücksprache mit den Organisatoren, Erzieherinnen und der Verbundleitung hat die St. Josef Kita auf Grund der sich zuspitzenden Corona-Epedemie den geplanten Flohmarkt am 28. März abgesagt. Ob und in welchen Rahmen der Flohmarkt nachgeholt werden kann, sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen.

Auch der für Samstag geplante Flohmarkt in der Kinderland-Kita an der in der Wilhelm-Busch-Straße ist abgesagt.

Für Samstag, 21. März, war die Veranstaltung Bühne frei im Kesselhaus terminiert. Auch hier gilt: Die Veranstaltung fällt aus.

Stadtbibliothek: Der IT-Tag am Samstag in der Bibliothek fällt ebenfalls auch. Hier findet auch die nachgeschobene Veranstaltung zum Weltfrauentag am Freitagabend nicht statt, ebenso wie eine Vorlesestunde. Die Bibliothek ist aber zu den gewohnten Öffnungszeiten weiter geöffnet.