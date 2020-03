Vera Tegtmeier und Ralf Jochmaring sind Mitglied im Elternrat der Kita.

Was hat sich geändert, seitdem die Klima-Kita-Plakette im Eingangsbereich der Kita hängt?

Jochmaring: Eine ganze Menge! Wobei viele Dinge in der Kita bereits vor der Plakette umgesetzt wurden.

Tegtmeier: „Als ganz konkretes Beispiel haben wir uns beispielsweise beim alljährlichen Plätzchen-Verkauf in der Adventszeit in der Innenstadt ganz bewusst entschieden, keine Zellophan-Tüten sondern Butterbrots-Tüten zu verwenden.“

Hat sich konkret auch etwas in den Familien geändert?

Tegtmeier (lacht): Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise ist mein Sohn mittlerweile Vegetarier, ich vermeide Plastik und mein Mann denkt gerade über ein E-Auto nach. Dabei ist uns allerdings wichtig, dass es sich immer nur um Vorschläge, Anregungen oder Möglichkeiten handelt. Es sollen keine Einschränkungen erlebt werden.

Jochmaring: Wir wollen auch ganz bewusst nicht belehrend auftreten oder gar ein schlechtes Gewissen machen!

Was möchten Sie als Elternrat erreichen?

Jochmaring: Zum Nachdenken anregen: Was ist in den individuellen Lebenssituationen der Familien in Punkto Klimaschutz zu erreichen bzw. was ist überhaupt realistisch machbar? Wenn ich beispielsweise beruflich ein Fahrzeug wie einen SUV benötige, dann kann ich eben in diesem Bereich momentan noch nicht auf eine klimafreundlichere Alternative umstellen. Aber ich kann beispielsweise die Privatfahrten mit diesem Fahrzeug einschränken.

Tegtmeier: Wir möchten einfach zeigen, dass Klima-Kita nicht nur eine Plakette an der Wand ist, sondern dass diese Haltung auch auf die Familien ausstrahlt.