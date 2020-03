Millionen für die Kinder investiert

Die CDU ist die an Mitgliedern stärkste Partei in Greven. Dass in ihr die Ortsteile ein gewichtiges Wort mitreden, zeigen unsere Interviewgäste. Zum Abschluss der Serie mit Ratsparteien über die Lage vor der Kommunalwahl schickten die Christdemokraten drei Ortsverbandschefs: Anika Stöcker (Reckenfeld), Eike Brinkhaus (Greven) und Johannes Wilp (Gimbte, Bauerschaften). Das Gespräch führte Redaktionsmitglied Günter Benning.

Was war für Sie herausragend in der laufenden Wahlperiode?

Anika Stöcker: Wir wollten die Ortsmitte Reckenfelds gestalten und neue Wohnbaugebiete erschließen. Außerdem stand es in den Sternen, wann es mit dem SCR-Platz klappen würde. Keiner hat geglaubt, dass das auf einmal so schnell geht. Die Ortsmitte ist eine riesengroße Fläche, die für Reckenfeld sehr interessant ist. Wir haben viel daran gearbeitet, den Gartenstadt-Charakter des Ortes aufleben zu lassen, wobei uns das Grünkonzept für ganz Greven sehr entgegenkommt. Nach wie vor bleibt der Bahnhof eine Herzensangelegenheit.

Eike Brinkhaus: Wir haben immens als Schulträger in die Schulen investiert. Die Realschule wurde optimiert, die Martinischule aufgestockt, der naturwissenschaftliche Trakt am Augustinianum gebaut – und dann der Riesenkomplex an der Mariengrundschule, der Gesamtschule. Das waren 35, 36 Millionen Euro, die wir in die Kinder investiert haben. Dafür gab es immer einen breiten politischen Konsens.

Und in den Ortsteilen?

Johannes Wilp: Wir haben für Gimbte das Innenentwicklungskonzept auf den Weg gebracht. Mit einer intensiven Beteiligung der Bevölkerung. Dadurch haben wir so viele Projekte angeschoben, auch durch die Gründung des Bürgervereins, dass wir wirklich auf einem sehr guten Weg sind. Die Entwicklung des Dorfes ist äußerst positiv.

Obwohl es kaum Neubauflächen gibt?

Wilp: Das Neubaugebiet Überesch II. ist leider sehr schnell zugelaufen. Gimbte darf etwas wachsen auf 1050 Einwohner. Laut Entwicklungsplan kann ein kleines Baugebiet kommen. Dann müsste man allerdings sehen, dass wir Kriterien bekommen, nach denen die Bauplätze vergeben werden, damit die Gimbter Bürger die Möglichkeit haben, vor Ort zu bleiben.

Gimbte für Gimbter?

Wilp: Nicht nur. Auch wenn es wünschenswert ist, dass die einheimischen Kinder vor Ort bauen können.

Nicht in allen Fragen war die CDU einverstanden. Etwa beim Zwist über die Wirtschaftsförderung.

Brinkhaus: Uns schwebte vor, dass man die Wirtschaftsförderung als Stabstelle des Bürgermeisters angliedert und Aufgaben dort bündelt. Heut geht jeder mit einer größeren Investitionssumme nicht zur Wirtschaftsförderung, sondern direkt zum Bürgermeister. Allerdings gibt es zwei Seiten: wenn man einen externen Geschäftsführer hat, entsteht unter Geschäftsführern vielleicht eine andere Gesprächsatmosphäre.

Wilp: Ein gutes Beispiel ist die Stadt Emsdetten, wo sich Bürgermeister Moenikes um die Ansiedlungen kümmert.

Wo soll sich Greven hinentwickeln?

Stöcker: Wichtig ist, dass wir das Gesamtkonzept sehen. Kleine Baugebiete zu entwickeln ist kurzfristig schön, aber es geht um die Gesamtplanung. Wollen wir unkontrolliert wachsen, wie weit wollen wir das steuern? Wie weit haben wir überhaupt die Fäden in der Hand? Wir sind gegen ein neues Baugebiet jenseits der B481, das würde eine riesengroße Infrastrukturschlange nach sich ziehen. Das wäre ein eigenes kleines Dorf.

Ein Gesamtkonzept fehlt doch auch in der Wöste. Es ist schwer, von dort in die Stadt zu kommen.

Brinkhaus: Da gebe ich Ihnen recht. Der ÖPNV ist noch nicht gegeben. Genauso wenig ein Nahversorger. Der nächste ist der Edeka – das ist eine Strecke weg.

Stöcker: Das ist ja etwas, woraus man für zukünftige Baugebiete lernen kann.

Wilp: Die Wöste hätte man nicht so schnell zulaufen lassen dürfen, man hätte sie unterteilen sollen in mehrere Bauabschnitte.

Brinkhaus: Beim Nahversorger und dem Busanschluss kann man nachsteuern. Wir sehen aber an dem Rahmenplan für das Gebiet links der Ems vom Emsdeich bis zum Emstor und in die Mühlenstraße hinein – die Dinge müssen erst geordnet sein. Da hängt ein Rattenschwanz dahinter: Schulplätze, Kitaplätze – das ist ein Uhrwerk, das ineinander greifen muss.

Was sind die Herausforderungen für sie?

Wilp: Wichtig ist, dass wir einen neuen Kindergarten, eine neue Feuerwehr und ein Jugendheim in Gimbte bekommen. Das sind Maßnahmen, die das Dorf vorantreiben. Mein Steckenpferd ist der Dorfladen. Früher hätte ich gesagt, das ist ein „Nice-to-have“. Heute halte ich das für zwingend erforderlich. Wir wollen und sollen nicht mehr so viel Auto fahren. Auch werden die Gimbter älter, da wäre so ein Laden ein Treffpunkt. Zudem müssen wir die Wünsche und Interessen des Ortsteil Schmedehausen und der Bauerschaften beachten.

Stöcker: Was wir brauchen in Reckenfeld ist eine schönere Infrastruktur. Wir setzen auf Mobilität, das ist in einem Ortsteil wichtiger als in der Stadt. Der Fahrradverkehr muss verbessert, der Bahnhof attraktiver werden. Wir sind da seit Jahren hinterher: Bahnhöfe modernisieren, Fahrradstellplätze erweitern, Fahrradwege ausbauen, mehr ÖPNV. Ein zweiter großer Punkt – für ganz Greven – ist es, die Jugendlichen mit ins Boot zu holen. Wir waren jüngst bei einem Termin mit Jugendlichen. „Crash die Politik“ – das ist ein attraktives Programm der Abenteuerkiste.

Was muss sich in der Stadt tun?

Brinkhaus: 2014 hatten wir eine Wahlbeteiligung von 53 Prozent. Das ist arg wenig. Das sind 14000 Leute, die nicht wählen waren. Wir müssen die Wähler zum Wählen bringen. Ich bin der Meinung, man kann den Zuzug zu Greven nicht begrenzen. Da wäre es aus unserer Sicht wichtig, dass die Stadt, wenn sie Bauland ausweist, auch im Besitz der Flächen ist. Hier ist für uns als CDU die Devise wichtig: erst die Grundstücke sichern und dann planen. Das ist nicht immer so glatt gelaufen.

Weil die Stadt in der Vergangenheit kein Geld hatte, um zu kaufen?

Stöcker: Wir haben auch viel verkauft, aus der Situation heraus.

Brinkhaus: Man zahlt daher heute in der Wöste utopische Preise. Ich habe viele Bekannte, die ziehen in Richtung Lotte, weil es günstiger ist. Wenn Grevener Kinder wegziehen, tut es doppelt weh.

Sollte man nur Baugebiete entwickeln, wo der Stadt der Boden gehört, verbunden mit sozialpolitischen Forderungen?

Stöcker: Meines Erachtens ist die Stadt dabei, Kriterien zu entwickeln, dass man die eigenen Leute besser stellt. Wir haben das beantragt, der Katalog wird ausgearbeitet. Das ist uns sehr wichtig.

Wo könnten noch Neubauten entstehen?

Brinkhaus: Erstmal: geordnete Nachverdichtung. Es gibt dafür noch etliche Grundstücke.

Stöcker: In Reckenfeld entlang der Steinfurter Straße, da besitzt die Stadt Grundstücke. Wir haben dafür einen Antrag gestellt, dieser Antrag hat nach wie vor seine Berechtigung.

Wilp: Auch in Gimbte kann es ein kleines Baugebiet geben – auch bei uns ist Verdichtung möglich. Vielleicht gibt es in der Ortsmitte seniorengerechtes Wohnen.

Was sagen Sie zur wirtschaftlichen Entwicklung?

Stöcker: Wenn man sich den Industriepark in Reckenfeld ansieht, scheint es ja nur zu boomen. Da dürfte Greven keine Probleme bekommen.

Wilp: Wünschenswert wäre für Greven mehr produzierendes Gewerbe wie in Emsdetten. Das wäre für die Gewerbesteuer besser. Aber wir sollten für jeden Arbeitsplatz froh sein, der hier ist.

In der Vergangenheit gab es Friktionen zwischen Rathaus und Politik. Beispiel Rathausstraße. Oft hat die CDU mitgebremst…

Brinkhaus: Mitgebremst hat auch die Bürgermeister-Partei. Weil wir uns von vornherein als Politik nicht gut mitgenommen gefühlt haben. Die Verwaltung drängte zu einer schnellen Entscheidung, man ist immer mehr auf eine Wand zugerast, bis die Politik die Reißleine gezogen hat.

Stöcker: Bei den Großprojekten waren wir im Rat immer im Konsens mit den anderen Fraktionen. Alle haben jetzt verstanden, dass vorher reden hinterher einen großen Eklat vermeidet. Und es vermeidet fehlinvestierte Arbeitszeit.

Was muss in fünf Jahren erreicht sein?

Stöcker: Die Renaturierung des Walgenbachs muss angestoßen sein. Dann muss die Mobilität verbessert sein.

Brinkhaus: Beim Thema Schule geht es weiter. Ich bin gespannt, ob wir eine neue Sporthalle bekommen. Und ich bin gespannt, was sich links der Ems entwickelt. Da gibt es interessante Perspektiven.

Wilp: Wichtig wird die Frage, was mit dem Rathaus passiert. Für Gimbte ist es wichtig, dass wir mit der R51 an den Nahverkehr angebunden sind.