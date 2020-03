„Wir leben in einem Patriarchat“

In ganz Deutschland wird nur etwa jedes zehnte Rathaus von einer Bürgermeisterin geführt. Der Anteil der Verwaltungsspitzenpositionen in der Kommunalpolitik, der von Frauen besetzt wird, lag 2018 in NRW bei nur vier Prozent. In Greven sind immerhin 26 Prozent der Ratsmitglieder weiblich.

Haben Frauen ein geringeres Interesse an Politik oder hat die geringe Frauenquote andere Gründe?

Ein Blick auf die Daten zur Wahlbeteiligung zeigt, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Wahlverhalten von Männern und Frauen gibt.

„Frauen haben definitiv Lust auf Politik, diese Lust wird ihnen aber durch geschlechtsspezifische Hürden geraubt“, sagt Monika Erben .

Auch Christa Waschkowitz-Biggeleben (CDU), erste stellvertretende Bürgermeisterin, geht von einem grundsätzlichen Interesse von Frauen an Kommunalpolitik aus. „Frauen haben aber auch einen höheren Respekt vor Politik. Sie sind oft selbstkritischer und trauen sich nicht so viel zu“, sagt sie.

Die aktuelle Frauenquote in der Kommunalpolitik sei problematisch. „Die Politik und der Rat müssen die Bevölkerung abbilden, ansonsten ist sie undemokratisch“, sagt Erben.

Hannelore Hauschild , stellvertretende Fraktionssprecherin der Grünen, stimmt ihr zu. „Eine angemessene Repräsentation findet nicht statt.“ Frauen nehmen, laut Hauschild, andere Problemfelder und Aspekte wahr als Männer und könnten so die Politik bereichern.

„Sie haben die Möglichkeit die Männerkultur in der Politik zu verändern“, erklärt Monika Erben.

Ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik sei zeitaufwendig. Sich neben dem Beruf, der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen zu engagieren sei für viele Frauen zu belastend. „Die traditionellen Rollenbilder ändern sich nur langsam“, erklärt Erben. „Es ist ein Spagat für viele Frauen“, sagt auch Uta Ahrens, stellvertretende Vorsitzende der CDU.

Laut Hannelore Hauschild haben es Männer aufgrund des traditionellen Familienbildes leichter. Sie selbst war früher auch „nur“ als sachkundige Bürgerin tätig, weil sie für ein Mandat keine Zeit mehr hatte. „Jetzt kann ich endlich so Politik machen, wie ich mir das immer gewünscht habe“, sagt sie.

Ein möglicher Lösungsansatz wäre es, die digitale Teilnahme an Sitzungen zu ermöglichen. „So eine Teilnahme könnte, zusammen mit einer Hilfeleistung bei der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen, die Lage durchaus verbessern“, meint Monika Erben. Auch ein vermehrtes Arbeiten in Klein- oder Projektgruppen könnte die Situation für Frauen erleichtern, so Uta Ahrens.

Hannelore Hauschild hält nicht viel von einer digitalen Teilnahme.„Gerade der interpersonelle Charakter der Sitzungen ist wichtig, es geht um mehr als das bloße Vortragen von Fakten“, sagt sie.

Die Strukturen in der Kommunalpolitik sind vor allem männlich geprägt. „Wir leben in einem Patriarchat“, erklärt Monika Erben.

Wenn in den verschiedenen Runden Entscheidungen vorbereitet werden, sei sie oft die einzige Frau.

Aufgrund des Phänomens der „Homosozialen Selektivität“ nähmen Frauen in ihren Entscheidungen eher Frauen wahr und Männer eher Männer. Das sei in der Kommunalpolitik Teil des Problems, da hier fast nur Männer vertreten sind. Eine verbindliche Frauenquote könne diese Problematik lösen. So eine Quote würde aber nur Sinn ergeben, wenn auch genügend geeignete Frauen vorhanden seien, meint Erben. „Man kann sich ja schließlich keine Frauen stricken“, sagt sie. „Letztendlich sollte natürlich jeder Posten an die geeigneteste Person gehen, aber wer fällt denn diese Entscheidung?“ Daher sollten gerade in Sitzungen die Vorstände paritätisch besetzt sein, für eine gerechte männliche und weibliche Beurteilung, fordert Erben. Das Ziel müsse ihrer Meinung nach sein, dass keine Quote mehr gebraucht werde.

Eine Quote biete die Möglichkeit, den Kreislauf zu durchbrechen. Denn da es nur wenige Frauen in der Kommunalpolitik gebe, herrschten dort männliche Strukturen. Diese Strukturen machten es Frauen sehr schwer sich in der Kommunalpolitik zu engagieren und sorgten so dafür, dass dort nur wenige Frauen tätig seien. „Es geht ja auch nicht darum, dass es Frauen durch eine Quote leichter haben sollen als Männer, es soll ihnen nur genauso leicht gemacht werden“, erklärt Erben.

Auch Hannelore Hauschild spricht sich für eine verbindliche Quote nach dem Vorbild Brandenburgs aus. „Eine verbindliche Quote für die Listenplatzvergabe von allen Parteien würde so alle Parteien in die Pflicht nehmen Strukturen für Frauen in der Kommunalpolitik zu schaffen.“, erklärt sie. „So könnte mehr Attraktivität für alle Geschlechter geschaffen werden.“ Die Grünen in Greven haben bereits seit 1984 eine solche Quote.

Christa Waschkowitz-Biggeleben schlägt außerdem vor, mehr in Praktika zu investieren, um gerade junge Frauen zu begeistern.

Hannelore Hauschild blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Die jungen Frauen treten Dank der feministischen Bewegung viel selbstbewusster auf und fordern mehr ein. Diese Selbstverständlichkeit gab es früher einfach noch nicht.“