Die Ems-Brücken Cramer und Schöneflieth oberhalb von Greven werden erneuert. In diesem Zusammenhang wird eine Behelfsbrücke errichtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Bezirksregierung.

Vom 18. bis 20. März werden der Fuß- und Radweg auf dem Deich in Greven zwischen Freibad und Brücke am Hallenbad gesperrt. Im Zuge der aktuellen Bauarbeiten an der Ems wird eine provisorische Brücke über die Ems errichtet.

Zwei von Schwertransportern angelieferte Brückenelemente mit 36 Meter Länge und 20 Tonnen Gewicht werden von einem 300 Tonnen-Autokran auf vorbereitete Fundamente rechts und links der Ems abgelegt.

Anschließend erfolgt das Auflegen der Fahrbahnplatten zwischen den Brückenelementen. Für den Auf- und Abbau des Großkrans und die Brückenmontage sind drei Tage veranschlagt.

Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer werden eingerichtet. Interessierte des Bauprojekts „Umgestaltung der Ems-Querbauwerke Cramer und Schöneflieth“ sollten sich den Nachmittag des 18. April schon vormerken. Bezirksregierung Münster, Planer und Baufirma werden öffentliche Führungen und Erläuterungen zur Baustelle anbieten. Nähere Informationen werden rechtzeitig veröffentlicht.