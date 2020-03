Betreiber meldet Insolvenz an

Der ehemalige Hubertushof (Micheel) ist eine traditionsreiche Gaststätte. Auf dem zugehörigen Schießstand direkt nebenan hat der Schützenverein Herben einst seine neuen Majestäten ermittelt. Lange her. Der Verein hat sich vor Jahren eine Alternative gesucht.

In den vergangenen Jahren wurde die Gaststätte an der B481 als mongolisches Restaurant genutzt – mit jenem durchaus erfolgreichen Büfett-Konzept, das man inzwischen auch in vielen anderen Orten antrifft. Doch inzwischen bleibt die Küche kalt, im „Grill und Wok“ wird nicht mehr gegrillt.

Immobilienmakler Ralf Kortmann versucht, einen neuen Besitzer für die Gaststätte zu finden. Aufgerufen werden 449 000 Euro. Was man dafür bekommt? Einen gastronomischen Betrieb mit 319 Quadratmeter Gast- und Küchenräume im Erdgeschoss und eine Betriebsleiterwohnung im Obergeschoss mit 120 Quadratmeter Wohnfläche – nebst Biergarten zwischen altem Eichenbestand. Auch die Vogelschießanlage sowie zwei Kegelbahnen (die gerade außer Betrieb sind) gehören zum Angebot. Die Grundstücksfläche liegt bei stolzen 12 000 Quadratmeter. Optional können sogar noch weitere Flächen hinzugekauft werden.

Die früheren Betreiber haben derweil Insolvenz anmelden müssen. Das Insolvenzverfahren gegen die „Gourmet Tempel Grill und Wok UG“ ist Ende Februar eröffnet worden – wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, wie es in einer Mitteilung des zuständigen Amtsgerichtes Münster heißt. Der Antrag auf Insolvenz war dort bereits im September 2019 eingegangen. Gläubiger, die noch Geldforderungen haben, sollten diese bis zum 9. April beim Insolvenzverwalter (Rechtsanwalt Marcus Vorast, Münster) anmelden.

Offenbar strebt die Eigentümerfamilie eine Weiternutzung als Gastronomie-Betrieb an. Kortmann bewirbt die Immobilie im Internet als „gut etablierte Gaststätte“ und verweist im Exposé auf den wohl größten Pluspunkt: „Durch die verkehrszentrale Lage direkt an der viel befahrenen Bundesstraße 481 ist die Gaststätte sehr gut wahrnehmbar und mit dem Pkw gut erreichbar. Durch die umgebenen „Pätkes“ (kleine Wege und Radwanderstrecken) ist das Lokal auch mit dem Rad sehr gut anzusteuern.“

Gesucht wird nun also jemand mit Gastro-Ideen und dem passenden Geldbeutel.