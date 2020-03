Keine Regel ohne Ausnahme. Auch wenn ab Montag alle Kitas und Schulen in NRW geschlossen werden sollen (Bericht auf Seite 1), so wurde am Freitagabend im Kreis Steinfurt nach Alternativen gesucht. Eine Ausnahme bilden unter engen Voraussetzungen Eltern, die in so genannten kritischen Infrastrukturen arbeiten und die eine Betreuung anders nicht sicherstellen können, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Greven.

Dazu zählten beispielsweise Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und weiteres Personal, das notwendig ist, um „intensivpflichtige“ Menschen zu behandeln. Außerdem auch Eltern, die in Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer wichtiger Infrastruktur arbeiten.

Kinder im Alter bis zur Einschulung sowie Schülerinnen und Schüler dürfen ab Montag keine Kindertageseinrichtung, und Kindertagespflegestelle betreten. Die Kinder sollten nicht von Personen betreut werden, die als besonders gefährdet gelten, insbesondere gehören hierzu Vorerkrankte und Lebensältere. Eine Übergangslösung wie an den Schulen ist zurzeit nicht vorgesehen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Der Krisenstab der Stadt Greven hat seine Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ebenfalls verschärft.

Mit sofortiger Wirkung wird der Unterricht an der Musikschule ebenso eingestellt wie Kurse und Unterricht an der VHS.

Auch die Stadtbibliothek Greven wird mit sofortiger Wirkung geschlossen, hat also bereits Samstag nicht mehr geöffnet.

Für die Stadtbibliothek gelten folgende ergänzende Hinweise: Die Leihfristen aller entliehenen Bücher und Medien hat die Bibliothek bis Ende Mai 2020 verlängert. Auch wenn schon eine Mahnung verschickt wurden, verlängert sich die Leihfrist bis zum 30. Mai.