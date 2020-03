Besuchsverbot im Altenheim

Das Gleiche gilt auch für das CMS-Stift. Dessen Geschäftsführer Johan Cyrannek erklärt, nur Ausnahmen könnten zugelassen werden: „Wenn jemand verstirbt, kann man nicht die Angehörigen aussperren.“ Besucher müssten Mundschutz tragen und die Hände desinfizieren.

Die Verschärfung der Besucherregeln ist Folge eines Beschlusses des Gesundheitsministeriums NRW, das damit die Verbreitung von Corona-Viren gerade in den sensiblen Bereichen verhindern will, in denen sich alte Menschen aufhalten.

Auch das Maria-Josef-Hospital hat durch Aushänge auf eine verschärfte Besuchsregeln hingewiesen, sagt Verwaltungschef Matthias Apken. Hier gebe es ein erprobtes Notfall-Szenario: „Wir haben im Haus eine Quarantäne-Station, die wir auch ausweiten können.“

In den Altenheimen bedeuten die neuen Vorsichtsmaßnahmen nicht nur Besucherstopp. Sämtlich Veranstaltungen fallen aus. Cyrannek: „Das Bistro ist geschlossen, die Friseurin habe ich nach Hause geschickt. Statt des Gottesdienstes haben wir einen Film gesehen.“