Maikranz-Fest fällt wohl aus

Auch wenn es für alle Vereine, die sich bei den örtlichen Festen einbringen,immer ein großer Aufwand ist, so hätten sich doch alle gefreut, auch in diesem Jahr den Maikranz mit einem großen Fest rundherum aufzuhängen. Doch Corona fordert auch hier seinen Tribut, so dass es zu 99 Prozent so aussieht dass das für den 25. April geplante Maibaumfest ausfallen wird. Eine kurze Absprache soll es mit den Vereinen zwar noch Anfang April geben, doch die Chancen, dass doch noch wie üblich gefeiert wird, stehen schlecht. „Ich habe mich bei der Stadt schlau gemacht und es gibt Vorgaben und Empfehlungen was im öffentlichen Raum laufen kann und darf“, so Franz Josef Holthaus .

„Das Osterfeuer wird eine kurzfristige Tagesentscheidung werden“, so Björn Dömer von den Pfadfindern. Die hätten sich natürlich auch gefreut, wenn dort wieder „Festcharakter“ rund ums Feuer herrschen könnte. „Abgebrannt wird „Der Haufen“ auf jeden Fall. Das Zeug da auf dem Acker muss ja weg“, so Björn Dömer.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr und die festlichen Aktivitäten auf dem Dorfplatz zeigte, dass diese Feste gerne angenommen werden. „Und nicht nur von Reckenfeldern“, weiß der Vorsitzende der ARGE Sport und Kulturtreibende Vereine zu berichten. „Es kommen auch Gäste aus dem Umland.“ Vor allem die Jurte der Reckenfelder Pfadfinder mit dem Lagerfeuer in der Mitte und den Sitzgelegenheiten kam sehr gut an.

Hajeks Dank ging an alle, die sich bei den Festen eingebracht haben, aber ganz besonders für die Organisation des „hervorragenden Programms in der Kirche“. Das hatte Franz Josef Holthaus auf die Beine gestellt und dieser gibt ein Lob an Andreas Hajek zurück. „Deine Rede am Mahnmal am Volkstrauertag war ergreifend.“

Apropos Mahnmal: Das wird im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte nicht mehr am dortigen Standort stehen bleiben können. „Wir bitten die Bürger um Vorschläge, wo das Mahnmal in Zukunft stehen könnte“ so Hajek.

Zurzeit werde abgefragt, welche Vereine und Institutionen Räumlichkeiten im zukünftigen Bürgerhaus benötigen. Einige hätten sich schon gemeldet, so Klaus Schwenken

Eine zentrale Nikolaus-Feier soll am 5. Dezember im Deutschen Haus unter Mithilfe aus den Vereinen stattfinden. Der genaue Rahmen wird noch auf der nächsten Sitzung festgelegt. Klar ist, dass an dieser Veranstaltung nur teilnehmen kann, wer sich vorher angemeldet hat.

Das nächste Treffen der Arbeitsgemeinschaft Sport-und Kulturtreibende Vereine wurde auf den 13. Augustterminiert.