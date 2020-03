Viele Einrichtungen geschlossen

Die Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt haben sich auf gemeinsame Maßnahmen verständigt, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Die Stadt Greven arbeitet an einer Allgemeinverfügung, die möglichst präzise beschreiben soll, wie das Verbot von Veranstaltungen aller Art – seien sie öffentlich oder privat – umgesetzt werden soll.

Dazu Bürgermeister Peter Vennemeyer : "Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, stellen Sie sich bitte darauf ein, dass wir alles unternehmen müssen, um Menschenansammlungen jeglicher Art so gut zu unterbinden wie es eben möglich ist. Diese drastischen Maßnahmen sind zweifellos der heftigste Einschnitt, den Sie als Einwohnerin oder Einwohner unserer Stadt je erlebt haben. Alle Maßnahmen sind aber zwingend erforderlich, um die Schwachen in der Mitte unserer (Stadt-)Gesellschaft zu schützen. Täten wir es nicht, würden wir viele ältere und erkrankte Menschen einem hohen und schweren Erkrankungsrisiko aussetzen. Sie und wir alle müssen alles tun, um das zu verhindern. Ich bin mir Ihrer Solidarität sicher. Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit meistern, so gut es eben geht. Wir alle müssen dafür Opfer bringen."

Ausgenommen hiervon sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und –vorsorge dienen. Unter anderem werden folgende Einrichtungen und Angebote geschlossen bzw. eingestellt: Kneipen, Shisha-Bars, Spielhallen, Tanzveranstaltungen, Fitness-Studios, Freizeiteinrichtungen wie Bolz- und Spielplätze, nicht-städtische Sporteinrichtungen wie Reiterhöfe- bzw. Reitsportanlagen, Golfplätze etc. (die städtischen Sporteinrichtungen sind bereits geschlossen). Diese Aufzählung ist nur exemplarisch. Weitere Informationen können Sie in Kürze der offiziellen Allgemeinverfügung entnehmen. Bitte halten Sie sich ab sofort an die hier genannten Verbote.

1. Im gesamten Gebiet der Stadt Greven sind alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen, sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel, untersagt.

Ausgenommen hiervon sind notwendige Veranstaltungen, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind. 2. Folgende Einrichtungen und insbesondere folgende Angebote sind zu schließen beziehungsweise einzustellen:

a) alle Bars, Schankwirtschaften, Shishabars, Clubs, Diskotheken, Tanzveranstaltungen, (Freilicht-)Theater, Kinos, Tierparks und Museen, unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen,

b) alle Fitness-Studios, Yoga- und Gymnastikräume, Reha-Sporteinrichtungen (außer Einrichtungen, soweit die dort durchgeführten Behandlungen ärztlich zwingend erforderlich sind), sonstige Sporteinrichtungen (inkl. Ballsport, Tennis, Golf) und Freizeiteinrichtungen (inkl. Kinderspiel- und Bolzplätzen, Jugendzentren, Bibliotheken), Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen,

c) Reit- und Fahrsport inklusive Unterricht, soweit es über das für die artgerechte Tierhaltung zwingend erforderliche Maß hinaus geht; Hundeschule und –sport,

d) alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen, e) Zusammenkünfte in Sportvereinen; auch in den Clubräumen,f) Rollenspiele, Quizveranstaltungen, Gesellschaftsspiele, Chorproben und Ähnliches mit mehr als 5 Teilnehmern,

g) Spielhallen sowie

h) Prostitutionsbetriebe und Swingerclubs.

3. Speisewirtschaften (auch in Hotels) und Cafés (auch in Bäckereien) haben sicherzustellen, dass 40 Amtsblatt Stadt Greven 5/2020 – eine Registrierung aller Besucherinnen und Besucher mit Kontaktdaten (Datum, Uhrzeit, Nachname, Vorname, Adresse, Telefonnummer) erfolgt, – die Einrichtung so ausgestaltet ist, dass zwischen den Personen an verschiedenen Tischen ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten und der Aufenthalt an Schanktheken untersagt wird, – die Besucherinnen und Besucher die Hygienehinweise des Robert-Koch-Instituts erhalten und – die Einhaltung der Hygienehinweise ermöglicht wird.

4. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen eine oder mehrere der in Ziff. 1 bis 3 getroffenen Anordnungen drohe ich die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 10.000,- € an. 5. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt 05/2020 der Stadt Greven in Kraft und gilt bis einschließlich 19.04.2020. Eine Verlängerung ist möglich.