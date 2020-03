Die Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt haben sich auf gemeinsame Maßnahmen verständigt, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Die Stadt Greven arbeitet an einer Allgemeinverfügung, die möglichst präzise beschreiben soll, wie das Verbot von Veranstaltungen aller Art – seien sie öffentlich oder privat – umgesetzt werden soll.

Dazu Bürgermeister Peter Vennemeyer : "Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, stellen Sie sich bitte darauf ein, dass wir alles unternehmen müssen, um Menschenansammlungen jeglicher Art so gut zu unterbinden wie es eben möglich ist. Diese drastischen Maßnahmen sind zweifellos der heftigste Einschnitt, den Sie als Einwohnerin oder Einwohner unserer Stadt je erlebt haben. Alle Maßnahmen sind aber zwingend erforderlich, um die Schwachen in der Mitte unserer (Stadt-)Gesellschaft zu schützen. Täten wir es nicht, würden wir viele ältere und erkrankte Menschen einem hohen und schweren Erkrankungsrisiko aussetzen. Sie und wir alle müssen alles tun, um das zu verhindern. Ich bin mir Ihrer Solidarität sicher. Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit meistern, so gut es eben geht. Wir alle müssen dafür Opfer bringen."

Ausgenommen hiervon sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und –vorsorge dienen. Unter anderem werden folgende Einrichtungen und Angebote geschlossen bzw. eingestellt: Kneipen, Shisha-Bars, Spielhallen, Tanzveranstaltungen, Fitness-Studios, Freizeiteinrichtungen wie Bolz- und Spielplätze, nicht-städtische Sporteinrichtungen wie Reiterhöfe- bzw. Reitsportanlagen, Golfplätze etc. (die städtischen Sporteinrichtungen sind bereits geschlossen). Diese Aufzählung ist nur exemplarisch. Weitere Informationen können Sie in Kürze der offiziellen Allgemeinverfügung entnehmen. Bitte halten Sie sich ab sofort an die hier genannten Verbote.