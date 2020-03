Einen schier unglaublichen Fang machte die Polizei am Samstagmittag in Greven.

Da fuhr ein 33-jähriger Münsteraner gegen 13.25 Uhr mit einem Roller auf der Straße „Zur Kiebitzheide“. Der Mann, der keinen Helm trug, stürzte. Ein Zeuge kam ihm zur Hilfe und bemerkte, dass der Mann nach Alkohol roch. Der Münsteraner setzte sich wieder auf seinen Roller.

Der Zeuge versuchte den Mann an der Weiterfahrt zu hindern, was ihm misslang. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Der Münsteraner wurde von der Polizei kurze Zeit später an einem Wohnwagen angetroffen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Einen Führerschein für den Roller hatte er nicht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde.