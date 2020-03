Kommunalwahl in Montargis im Zeichen von Corona

Greven -

In Frankreich wurde am Sonntag gewählt. Allen Skandalen zum Trotz konnte sich bei der Wahl zum Stadtrat am Sonntag in Montargis nun vorerst der bisher regierende Bürgermeister Benoît Digeon mit seiner konservativ-gaullistischen Wahlliste durchsetzen, muss aber in die Stichwahl.