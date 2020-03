Große Unsicherheit beim Einzelhandel

Aber: Durften denn zum Beispiel Mode-Geschäfte oder Schuhläden öffnen? „Im Moment gilt unsere Allgemeinverfügung vom Montag“, sagte gestern Wolfgang Jung , Pressesprecher der Stadtverwaltung. Und da steht von Schließungen dieser Geschäfte nun mal nichts drin.

Anders in der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefs der Bundesländer. Dort werden die Geschäfte aufgezählt, die öffnen dürfen. Mode- oder Schuhgeschäfte gehören nicht dazu. „Das hat aber noch keine rechtliche Wirkung“, erklärt Jung.

Wirtschaftsförderer Stefan Deimann erklärt warum. „Diese Regelung muss von den Ländern erst umgesetzt werden. Wann das in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, ist nicht klar.“ Aber das können sich auch stündlich ändern. In einigen Bundesländern wird die Regel ab Mittwoch umgesetzt. Aber so lange das in NRW nicht erfolgt sei, gelte: Alle Geschäfte des Einzelhandels dürfen öffnen.

Trotz allem: Das Modehaus Ahlert im Niederort machte am Dienstag die Türen nicht auf. Und das bleibe so auf unbestimmte Zeit. Zur Begründung hieß es: „Wir möchten unsere und die Gesundheit unserer Kunden nicht gefährden.“

Wie dem auch sei: Eine Schließung zahlreicher Geschäfte wird sicherlich kommen. „Ich gehe davon aus, dass das für einige Geschäftsinhaber existenzbedrohend wird“, vermutet Deimann. Er habe schon einige Anrufe von verzweifelten Menschen bekommen. „Aber ich selbst kann da wenig ausrichten, ich kann nur möglichst aktuell Informationen weitergeben“, sagt er mit großem Bedauern. Er selbst plädiere für einen Notfall-Fond für eben diese Selbstständigen. „Es stehen vor allen die Einzelkämpfer, also die ganz kleinen Betriebe vor dem Abgrund.“

Die Supermärkte und Discounter müssen sich da jedenfalls keinerlei Sorgen machen – ganz im Gegenteil. Die kommen kaum der Nachfrage hinterher. Denn: Noch immer wird kräftig gehamstert – auch in Greven. Mehl, Nudeln, Hefe, Zucker und – warum auch immer – Toilettenpapier sind schneller in den Einkaufswagen verschwunden, als sie in die Regale geräumt werden können. „Ich habe ja eigentlich gehofft, dass die Leute nach den vergangenen Tagen endlich genug gehamstert haben, aber das nimmt kein Ende und geht von Tag zu Tag so weiter“, sagte ein Aldi-Mitarbeiter. „Da drehen ganz viele am Rad.“

Ach ja, da war doch noch was: Mit dem Corona-Virus sind in Greven inzwischen sechs Menschen infiziert, in Saerbeck sind es vier. Insgesamt sind im Kreis Steinfurt – Stand Dienstag, 8.30 Uhr – 91 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. 867 Menschen befinden sich in Quarantäne.