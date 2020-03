Die Zahl der mit dem neuen Corona-Virus Infizierten ist in Greven auf neun gestiegen. Das teilte der Kreis Steinfurt am Mittwoch, 8.30 Uhr, in einer Pressemitteilung mit. Die Zahlen werden täglich aktualisiert.

Am Vortag waren es noch sechs Infizierte in Greven gewesen. Wie Stadtpressesprecher Wolfgang Jung mitteilt, hieß das am Mittwoch für 43 Personen, dass sie sich für mindestens zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben müssen. Betroffen sind Familienangehörige und Arbeitskollegen.