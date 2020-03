Der Grevener Wertstoffhof ist seit dem gestrigen Mittwoch bis auf Weiteres geschlossen. Grund ist die aktuelle Corona-Krise. „Wir müssen wegen der Ansteckungsgefahr zum Schutz unserer Mitarbeiter und der Kunden leider zu diesem Mittel greifen“, so André Kintrup , kommissarischer Leiter der Technischen Betriebe Greven (TBG), in einer Pressemitteilung der Stadt.

Viele Nutzer traf diese Schließung unvorbereitet, sie standen am Morgen nichts ahnend am Wertstoffhof, wurden aber ihren Abfall nicht los. Unter anderem versuchten etliche Grevener, ihren Grünschnitt, der in den vergangenen Tagen angefallen war, loszuwerden. Vergeblich.

Auch eine Grevenerin, die eigens für den Transport von Sperrgut einen Hänger ausgeliehen hatte, konnte ihren Abfall nicht entsorgen und musste sich eine kostenpflichtige Alternative suchen, damit wenigstens das Ausleihen des Anhängers nicht ganz umsonst war.

Die Stadt hat die kurzfristige Sperrung via elektronischer Pressemitteilung und in den sozialen Medien verbreitet – viele Nutzer hat diese Nachricht offenbar nicht erreicht.